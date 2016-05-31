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На выходных в Приморье пройдут интенсивные дожди и станет прохладнее

На выходных в Приморье пройдут интенсивные дожди и станет прохладнее

Фото: news.tut.by

В первые августовские выходные на большей части Приморья временами будут идти дожди, наиболее интенсивные на юге. Местами возможны ливни с грозами. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъемы уровня воды в верховьях рек и на малых водотоках. При этом есть вероятность, что на северо-востоке края обойдется без осадков.

Тихоокеанский антициклон отступит, и на территорию Приморья вторгнется гребень охотского антициклона. В край начнет поступать более прохладная воздушная масса. Температурный фон будет понижаться. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +14…+20 °C, на востоке +8…+13 °C. Днем при дождях максимальная температура воздуха +20…+25 °C, на побережье еще прохладней, +15…+19 °C, на севере края, где дождей будет меньше, воздух прогреется до +26…+30 °C.

В воскресенье температурный фон ниже на 1–4 градуса.

Во Владивостоке в ближайшие выходные представится возможность отдохнуть от жары. Ожидается облачная, временами с дождем погода. Температура воздуха ночью +17…+19 °C, днем +20…+22 °C.

В воскресенье прохладней на 2–3 градуса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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