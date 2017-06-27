Благоустройство дворов и ремонт тротуаров начали в селе Хороль
В этом году в селе Хороль благоустроят несколько придомовых и общественных территорий.
Как рассказали в администрации Хороля, к осени в селе отремонтируют дворы по улице Комсомольской и тротуар от здания районной администрации до магазина «Светофор». Сейчас работы ведутся на всех объектах.
«Общая стоимость контракта составляет 4,7 миллиона рублей, по результатам аукциона сэкономлен почти миллион. На эти деньги по предложению жителей мы отремонтируем пешеходный мостик через ручей Безымянный по улице Ленинской», – сообщили в администрации муниципального образования. Ремонт в селе пройдет в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Несмотря на то, что по контракту благоустройство должно быть завершено до конца октября этого года, подрядчик планирует завершить работы досрочно.
«Уже сейчас выполнен значительный объем работ – снято старое дорожное покрытие, установлены бордюры», – уточнили в администрации Хороля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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