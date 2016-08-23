«Вести: Приморье»: Жители Шкотово страдают из-за работ на базальтовом месторождении
Карьер под домом. В Шкотово ведут добычу базальта в считанных метрах от жилой зоны. Шум тяжелой техники не прекращается уже год. Жители жалуются на головные боли и боятся трещин в фундаментах строений. Почему на некогда законсервированном месторождении вновь появились предприниматели? И чего боятся местные жители? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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