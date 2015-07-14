Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:14
  0

Жара в Приморье выходит на максимум

Жара в Приморье выходит на максимум. Жители края уже шутят: это долгожданная компенсация приморцам от небесной канцелярии за отсутствие хорошей погоды в первые два месяца лета. Август начался с температурных рекордов, и на улицу сегодня лучше не выходить. Легче всего дышится за счет прошедших дождей на севере края. Здесь сейчас до +30. Вдоль морских берегов края температура повсеместно перешагнула отметку 30 градусов. Жарче всего сейчас в районе Партизанска. На градуснике +33, в ближайшем селе Мельники уже 35 выше нуля. Плавятся Спасск и Арсеньев. Спасаются от жары сегодня и владивостокцы.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря