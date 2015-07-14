Жара в Приморье выходит на максимум
Жара в Приморье выходит на максимум. Жители края уже шутят: это долгожданная компенсация приморцам от небесной канцелярии за отсутствие хорошей погоды в первые два месяца лета. Август начался с температурных рекордов, и на улицу сегодня лучше не выходить. Легче всего дышится за счет прошедших дождей на севере края. Здесь сейчас до +30. Вдоль морских берегов края температура повсеместно перешагнула отметку 30 градусов. Жарче всего сейчас в районе Партизанска. На градуснике +33, в ближайшем селе Мельники уже 35 выше нуля. Плавятся Спасск и Арсеньев. Спасаются от жары сегодня и владивостокцы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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