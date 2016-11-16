Житель Находки жестоко избил своего начальника

Прокуратурой г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в феврале т.г. в утреннее время на остановке общественного транспорта в г. Находке, где фигурант встретился со своим руководителем (у которого он работал грузчиком) для выяснения возникших проблем по работе.

Из-за высказанных потерпевшим претензий к работе своего оппонента между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Фигурант взял с земли железный треугольный предмет, которым избил своего работодателя, у потерпевшего зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и различные телесные повреждения в виде колото-резанных ран, в том числе в районе шеи, проникающих в позвоночный канал, с ранением спинного мозга (расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью).

Когда потерпевший потерял сознание, нападавший скрылся с места преступления.

В настоящее время уголовно дело направлено в суд для рассмотрения по существу, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]