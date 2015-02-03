Более 100 единиц оружия изъяли у браконьеров в Приморье

За браконьерскую охоту жители Приморского края заплатят более полумиллиона рублей.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте охотничьего надзора края, за полгода было проведено 2 950 природоохранных рейдов, инспекторами составлено более тысячи административных протоколов.

В результате контрольно-надзорной деятельности конфискована 101 единица незарегистрированного огнестрельного оружия, изъято более 100 незаконно добытых животных. Наложено штрафов на сумму 584 тысячи рублей, в полицию передано 16 материалов для решения о возбуждении уголовных дел за незаконную охоту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]