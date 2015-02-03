Более 100 единиц оружия изъяли у браконьеров в Приморье
За браконьерскую охоту жители Приморского края заплатят более полумиллиона рублей.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте охотничьего надзора края, за полгода было проведено 2 950 природоохранных рейдов, инспекторами составлено более тысячи административных протоколов.
В результате контрольно-надзорной деятельности конфискована 101 единица незарегистрированного огнестрельного оружия, изъято более 100 незаконно добытых животных. Наложено штрафов на сумму 584 тысячи рублей, в полицию передано 16 материалов для решения о возбуждении уголовных дел за незаконную охоту.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.02.2018 В Приморье на браконьеров заведено пять уголовных дел
-
29.12.2016 Почти 160 ружей изъяли у приморских браконьеров в 2016 году
-
14.12.2016 Оружие, пятнистых оленей и косуль изъяли у браконьеров в Приморье
-
04.08.2015 Приморские браконьеры лишатся почти миллиона рублей
-
18.04.2015 Полицейские во Владивостоке изъяли из незаконного оборота 288 единиц оружия
-
03.02.2015 За месяц в Приморье изъято 150 килограммов наркотиков
Добавить комментарий