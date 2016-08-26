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На проспекте 100 лет Владивостоку появились новые дорожные знаки

На проспекте 100 лет Владивостоку появились новые дорожные знаки

В целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети, в районе домов  № 146, 148, 150, 150в на проспекте 100 лет Владивостоку ограничена остановка транспорта дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» с таблицами 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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