Вырыли карьер под домом. В Шкотово добычу полезных ископаемых ведут в считанных метрах от жилой зоны. Неприятное соседство длится почти год. Со своей проблемой сельчане обратились в нашу редакцию. Они уже обошли все инстанции в надежде спасти свои дома и экологию микрорайона. Как шкотовцы живут под гул тяжелой техники, и почему сидят на чемоданах?

- За огородом дорога метра 1,5. Деревца там, и еще метров 10 максимум до карьера.

Летняя зелень скрывает от глаз шумного соседа. А вот вид с другой стороны. В считанных метрах от верхней улицы поселка идет добыча горной породы. Людмила Карнаухова почти 30 лет живет в Шкотово. Но представить не могла, что будет просыпаться и засыпать под речитатив отбойного молотка.

Людмила Карнаухова, житель п. Шкотово: «И днем и ночью грохот стоит. А сегодня день тишины, потому что вы приехали».

А вот и кадры из видеоархива жителей. Эхо тяжелой техники разносится по микрорайону. И так от понедельника до понедельника. Компания «ГеолИнвест» почти год назад разрезала хребет Междуречный. Шкотовцы забыли о спокойной жизни.

- Взрывы слышим. А молодые люди говорят, что нет. Были. Были. Не надо лапшу на уши вешать.

Александр Попов, гендиректор ООО «ГеолИнвест»: «Мы не ведем взрывных работ. Не знаю, откуда у жителей эта легенда, или кто-то специально слух пускает».

Впрочем, к шуму карьера здесь привыкли. Боятся другого.

Около 3000 человек в Шкотово живут на скважинах. И если горняки углубятся, вода вовсе может уйти.

Виктор Канасевич, житель п. Шкотово: «В ключе мутная вода, бежит уже еле-еле».

Анатолий Казаков, житель п. Шкотово: «Камень киркой не возьмут, будут взрывать. Уйдет вода, посыпется фундамент. Они будут при деньгах и улыбаться. А мы плакать будем».

Татьяна Дубко, журналист: «Месторождение «Шкотовский камень», открытое еще в '57, было законсервировано из-за близкого расположения к поселку. Уже в XXI веке объект снова взяли на баланс и дали добро на работы. Сегодня жители уже подсчитывают урон, который нанесен экологии: снято 11 гектаров плодородной почвы и вырублено 8500 деревьев».

Местные власти тоже против карьера, но разводят руками. На объект компания зашла законно, с полным пакетом документов.

Павел Арсенюк, ио главы администрации Шкотовского поселения: «Наш грех в том, что мы не забили тревогу раньше и дали вырубить деревья».

У предпринимателя своя правда. О близком соседстве с поселком знали все инстанции. Юридически все точно. Лицензию на добычу выдал краевой департамент природных ресурсов.

Александр Попов, гендиректор ООО «ГеолИнвест»: «Вот она, схема. Участок внесен. Департамент видел, что расстояние 120 метров. Мы относимся к третьему классу, так как порода 6,7 категории. Поэтому разрешенное расстояние санитарной зоны — 70 метров».

Впрочем, в этому году департамент подал иск в суд об отзыве подписи под проектом. Идет разбирательство.

200 кубов за смену — по промышленным меркам у «ГеолИнвеста» скромная добыча. Зато запасы внушительные. 3.000.000 кубов качественного базальта, на который уже есть спрос на рынке. В компании уверены, за объект началась война конкурентов. «Сочный кусок» без хозяина не останется. Это лишь вопрос времени. Теперь шкотовцы в ожидании, что окажется весомее: экономическая ценность ресурса или жизнь целого поселка.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]