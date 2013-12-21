Приморские спасатели ищут утонувшего под Находкой иностранца
Вечером 30 июля дежурному Находкинского поисково-спасательного отряда (филиал ДВРПСО МЧС России) поступило сообщение от иностранного гражданина о том, что в море в районе автовокзала г. Находки утонул его друг, по предварительной информации — гражданин КНДР. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей.
Спасатели Находкинского ПСО незамедлительно выдвинулись в район предполагаемого происшествия. Они обследовали акваторию мелководной бухты на лодке, работали до наступления сумерек.
31 июля спасатели увеличили район поиска на акватории залива Находка и береговой линии. Всего было обследовано более 5000 квадратных метров. Пока поиск результатов не принес.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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