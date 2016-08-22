Приморская жара благоволит пасечникам

Природная аномалия в Приморье. Липа до сих пор цветет! Так что на неопределенное время продлился сезон медосбора. Вопрос, хорошо это или плохо, пока не стоит. Пасечники пользуются любым жарким днем, чтобы пополнить запасы полезного лакомства.

Николай Ковальчук, ветеран труда: «Для того, чтобы мед был хорошим, зрелым, должно быть вот так — половина рамки запечатана».

Сколько помнит себя, он бортничал. Именно так, по-таежному. 68 лет только профессионального пчеловодческого стажа у Николая Ковальчука. На самом-то деле, он и охотовед, и корнёвщик знатный. Плантацию женьшеня, самую большую в крае, держал и в тайге, и рядом, на собственном огороде. Здесь же и пасека. Семейное дело: качают со старшим сыном Виктором.

Ровно звучит медогонка, пьянит аромат. Из шести теплых тяжеленьких рамок будет ведро меда.

Таскают, словно и не финал календарного сбора. К началу августа, много лет подряд, полосатые труженицы прекращали наполнять улики. Только не теперь!

Виктор Ковальчук, старший сын: «Пчеловоды должны радоваться, что такая погода. В начале сезона были дожди, и мы боялись, что липового меда не будет, но природа взяла свое».

Несут, потому что еще цветет липа! И это тоже природная аномалия, пусть и приятная.

Оранжевый контрольный улей — показатель скорости медосбора. Он стоит на весах. Три дня прошло с момента откачки.

И снова больше ста! С учетом веса пчелиного дома, это 45 килограммов чистого меда. И вот такой презент: сотовый клин. Когда по забывчивости, пчеловоды рамку в улей забывают вставить. Пробуй, требует Николай Иванович...

- Всё, съела, вон там уже лежит одна баба, пчелы загрызли…

Говорят: каков пасечник — таков и мед. У Ковальчуков он правильный… и точно веселый.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]