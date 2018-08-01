Девушка подумала, что ее машина корабль

Во Владивостоке в районе низководного моста на Седанке в Амурский залив заехал автомобиль. Как сообщили очевидцы, в автомобиле находились девушка и ребёнком. Они не пострадали, а вот авто получило гидроудар, сообщает @vestiprim.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 1 Авг 2018 в 12:26 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]