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Вчера, 20:57
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Девушка подумала, что ее машина корабль

Девушка подумала, что ее машина корабль

Фото: http://img1.joyreactor.cc

Во Владивостоке в районе низководного моста на Седанке в Амурский залив заехал автомобиль. Как сообщили очевидцы, в автомобиле находились девушка и ребёнком. Они не пострадали, а вот авто получило гидроудар, сообщает @vestiprim.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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