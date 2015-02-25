Стало известно, когда появятся в продаже субсидированные авиабилеты

Увеличить бюджетное финансирование программы авиаперевозок для дальневосточников в будущем году. С таким предложением намерены выступить на грядущем Восточном экономическом форуме во Владивостоке главы ДВ-регионов. В 2018-м билеты со скидкой закончилась в авиа агентствах за первые пять дней. Накануне правительство добавило средств, но пока даже сами перевозчики не могут сказать, когда будет новый старт продаж,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru.

Белые ночи, прогулка по Невскому, Эрмитаж-так и остается для них мечтой. Подруги Маша и Наташа идею полететь в Питер вынашивают с нового года, но в весеннюю компанию по продаже субсидированных билетов с Дальнего востока -не успели, хоть и дежурили в авиакассах. Накануне узнали, что на льготные тарифы выделены еще деньги.

"Мы позвонили в одну авиакомпанию, в другую-везде отказывают, говорят, что когда будут эти билеты неизвестно", - говорят девушки.

В Росавиации на прошлой неделе действительно объявили, что выделено допфинансирование на перелеты с Дальнего Востока -625 миллионов рублей. Но прежде чем льготные билеты появятся в кассе, ведомство должно заключить договоры с перевозчиками, чтобы субсидировать конкретные рейсы. Сейчас ведутся только переговоры с потенциальными участниками программы.

Дмитрий Гвоздицких, зам.генерального директора авиационного агентства по продажам: "Авиакомпании при подписании договора обязаны выделить не менее тридцати процентов мест в эконом-классе по субсидиям, ситуация такая что на летний период совсем нет билетов свободных в продаже. Соотвественно в авиакомпаниях не смогут выполнить эти требования. Скорей всего, срок появления в продаже субсидированных билетов будет смещен на сентябрь месяц, когда поток спадет и авиакомпания сможет выполнить обязательства"

Добавленной суммы хватит примерно на 70 тысяч билетов в одну сторону,как правило люди берут туда- обратно, а значит на весь ДФО дополнительно появится чуть более 30 тысяч льготных билетов. Дальневосточные губернаторы при таком спросе намерены поднять вопрос на самом высоком уровне.

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: "Мы держим под контролем, смотрим и считаем для того, чтобы на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где будет президент, поднять этот вопрос. Чтобы уточнить сумму, чтобы удовлетворить потребности, которые мы уже знаем, мы занимаемся этим вопросом в режиме он-лайн"

А Маше и Наташе пока приходится селфится на фоне городских прудов и мечтать, что хотя бы осенние каникулы они все-таки смогут провести на берегу Невы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]