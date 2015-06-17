Путин выделил треть миллиарда на социально значимые мероприятия в Приморье

Дополнительные 350 млн рублей из федерального бюджета выделят Приморскому краю на социально значимые мероприятия, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт краевой администрации.

"Дополнительные 350 млн рублей из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина направят Приморью на реализацию социально значимых мероприятий. Соответствующее постановление правительства РФ уже подписано. Регион сам определил, на какие цели направить эти средства - решения приняты на совещании под руководством главы Приморья Андрея Тарасенко", - говорится в сообщении.

Средства направят на четыре наиболее значимых направления. В частности, закупят 39 школьных автобусов для последующей передачи детско-юношеским центрам Приморского края. Также приобретут 10 пожарных автомобилей государственным учреждениям Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. Для модернизации образовательного процесса в школы Приморья закупят компьютерную технику и оборудование, а для государственных учреждений сферы приобретут музыкальные инструменты и другое специальное оборудование.

"Все закупки планируется провести в ближайшее время, чтобы поставить машины, инструменты и технику до конца года", - отмечается в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]