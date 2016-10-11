На главном курорте Дальнего Востока заасфальтируют дорогу к пляжу

Примавтодор откликнулся на критический сюжет "Вести:Приморье" "Приморская Андреевка — курорт не для всех", в котором, в частности, шла речь о безобразном состоянии дорог в главном курортном местече Дальнего востока - селе Андреевка.

Принято решение, что дорогу в Андреевке заасфальтирует Примавтодор, сообщает www.primorsky.ru. Как сообщили дорожники, будет заасфальтирован участок дороги протяженностью 1,3 километра в самом поселке.

«Предварительно подготовили дорогу под укладку асфальта, сейчас здесь работает бригада в полном составе: каток, укладчик, самосвалы. Дорога в Андреевке очень востребована в летний сезон. После перевода покрытия из грунтового в асфальт здесь станет меньше пыли», – добавили в Примавтодоре.

В настоящее время сотрудники Хасанского филиала также ведут ямочный ремонт на трассе Раздольное–Хасан, в частности, в районе Сухановского перевала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]