Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:35
  2

Борис Кубай "поставил на место" приморский МЧС

Борис Кубай

МЧС по Приморскому краю ведет себя некорректно самостоятельно объявляя предупреждение о сильных ливнях на территории Приморья. Об этом руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил в интервью сайту Примпогода. Как сообщали 31 июля "Вести:Приморье", "МЧС Приморья объявило предупреждение об ухудшении погоды".

По мнению Кубая, "Коллеги из МЧС, мягко говоря, ведут себя не очень корректно по отношению к Гидрометеорологической службе, не указывая на первоисточник информации. Ведь сами они не занимаются составлением прогнозов и не имеют права издавать штормовые предупреждения об опасных явлениях погоды — согласно действующему законодательству это исключительно прерогатива Росгидромета."

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря