Борис Кубай "поставил на место" приморский МЧС
МЧС по Приморскому краю ведет себя некорректно самостоятельно объявляя предупреждение о сильных ливнях на территории Приморья. Об этом руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил в интервью сайту Примпогода. Как сообщали 31 июля "Вести:Приморье", "МЧС Приморья объявило предупреждение об ухудшении погоды".
По мнению Кубая, "Коллеги из МЧС, мягко говоря, ведут себя не очень корректно по отношению к Гидрометеорологической службе, не указывая на первоисточник информации. Ведь сами они не занимаются составлением прогнозов и не имеют права издавать штормовые предупреждения об опасных явлениях погоды — согласно действующему законодательству это исключительно прерогатива Росгидромета."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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