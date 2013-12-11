Тройное убийство в приморском селе Каменушка могло произойти после бытовой ссоры
Двое взрослых и ребенок, найденные убитыми в приморском селе Каменушка, были членами одной семьи, по предварительным данным, преступление было совершено после бытового конфликта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на агентство «Интерфакс - Дальний Восток».
Как рассказал информированный источник агентства, убитые — дед, бабушка и их четырехлетняя внучка. По предварительным данным, преступление совершено из-за неприязненных отношений между предполагаемым преступником и семьей.
Как сообщалось, в среду одном из домов в селе Каменушка были обнаружены тела двух взрослых и ребенка с огнестрельными ранениями. Тело предполагаемого убийцы обнаружили в соседнем доме. По заключению эксперта, 49-летний мужчина покончил с собой. Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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