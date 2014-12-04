Российские миллиардеры преумножили свои состояния в 2018 году

Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала 2018 года на $13,96 млрд и на 1 августа достигло $271,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index, публикуемого агентством Bloomberg.

Самым богатым россиянином, по оценке Bloomberg, стал основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние с начала года выросло на $675 млн и достигло $20,4 млрд. За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние оценивается в $20,3 млрд (рост на $2,24 млрд с начала года). Замыкает тройку богатейших россиян глава «Новатэка» Леонид Михельсон с капиталом в $19,9 млрд (+$3,27 млрд). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Четвертое и пятое место среди россиян заняли владелец «Интерроса» Владимир Потанин и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко с состояниями в $18,5 млрд и $15,9 млрд соответственно. Подпавший под санкции США миллиардер Олег Дерипаска в число 24 богатейших россиян не вошел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]