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"Тревожные" телеграммы направлены в районы Приморья

Фото: Pikabu

В муниципалитеты Приморья направлены телеграммы с предупреждением об опасном природном явлении. Об этом сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС.

4 августа в центральной части края (Арсеньевский, Дальнегорский, Лесозаводский, Уссурийский городские округа, городской округ Спасск-Дальний, Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Спасский, Пограничный, Тернейский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский) и 5 августа на юге Приморья (Владивостокский, Партизанский, Артёмовский, Находкинский городские округа, городские округа Фокино и Большой камень, Шкотовский, Надеждинский, Лазовский, Хасанский муниципальные районы) местами пройдут сильные ливни (с количеством 30 мм и более за 1 час) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

На реках края ожидается формирование паводков высотой подъёма уровня воды преимущественно на 0,6-1,8 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 2 - 2,5 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления хозяйственных объектов в низких местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создаётся угроза безопасности низководным мостам и дамбам. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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