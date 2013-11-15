В Приморье объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие выходные, 4 и 5 августа, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Приморский край окажется под воздействием активных фронтальных разделов, которые вызовут в большинстве районов края обильные дожди. Осадки начнутся в ночь на субботу, днём они усилятся.
В ночь на воскресенье зона наиболее интенсивных дождей переместится к югу, а днём дожди будут прекращаться.
В связи с ожидаемым резким ухудшением погоды Примгидромет распространил штормовое предупреждение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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