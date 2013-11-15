В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие выходные, 4 и 5 августа, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Приморский край окажется под воздействием активных фронтальных разделов, которые вызовут в большинстве районов края обильные дожди. Осадки начнутся в ночь на субботу, днём они усилятся.

В ночь на воскресенье зона наиболее интенсивных дождей переместится к югу, а днём дожди будут прекращаться.

В связи с ожидаемым резким ухудшением погоды Примгидромет распространил штормовое предупреждение.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]