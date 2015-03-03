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Троих жителей Хабаровска обвиняют в разбойном нападении на продуктовый магазин в Артеме

Троих жителей Хабаровска обвиняют в разбойном нападении на продуктовый магазин в Артеме

Следователем отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хабаровского края,  обвиняемых в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин.

В ходе следствия установлено, что 45-летний хабаровчанин в ходе распития алкогольных напитков предложил двум знакомым совершить разбойное нападение на продуктовый магазин в Артеме. Ранее мужчина непродолжительное время проживал в Приморье недалеко от предполагаемого места преступления.

Злоумышленники действовали согласовано, заранее разработав план совершения противоправного деяния. Надев медицинские маски,  подозреваемые зашли  в помещение магазина, расположенного на улице Герцена. Связав продавца с помощью скотча, они похитили денежные средства и табачные изделия на общую сумму 42 тысячи рублей, после чего скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителей Хабаровского края в возрасте 45, 20 и 19 лет. Задержанные  дали признательные показания. Похищенный товар и  денежные средства изъяты и возвращены владельцу.

Установлено, что 45-летний хабаровчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи, разбойные нападения и кражи.

Его 20-летний подельник привлекался к ответственности за преступление имущественного характера.

В ходе следствия также установлена причастность 45-летнего обвиняемого к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос).

Так, в ноябре 2017 года злоумышленник на почве личных неприязненных отношений решил оговорить родственника своей сожительницы. Он написал заявление  в дежурную часть отдела полиции о совершенной краже, обвинив в этом преступлении мужчину. В дальнейшем факт кражи не нашел своего подтверждения.

По факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,  в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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