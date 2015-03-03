Троих жителей Хабаровска обвиняют в разбойном нападении на продуктовый магазин в Артеме
Следователем отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Хабаровского края, обвиняемых в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин.
В ходе следствия установлено, что 45-летний хабаровчанин в ходе распития алкогольных напитков предложил двум знакомым совершить разбойное нападение на продуктовый магазин в Артеме. Ранее мужчина непродолжительное время проживал в Приморье недалеко от предполагаемого места преступления.
Злоумышленники действовали согласовано, заранее разработав план совершения противоправного деяния. Надев медицинские маски, подозреваемые зашли в помещение магазина, расположенного на улице Герцена. Связав продавца с помощью скотча, они похитили денежные средства и табачные изделия на общую сумму 42 тысячи рублей, после чего скрылись.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителей Хабаровского края в возрасте 45, 20 и 19 лет. Задержанные дали признательные показания. Похищенный товар и денежные средства изъяты и возвращены владельцу.
Установлено, что 45-летний хабаровчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи, разбойные нападения и кражи.
Его 20-летний подельник привлекался к ответственности за преступление имущественного характера.
В ходе следствия также установлена причастность 45-летнего обвиняемого к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос).
Так, в ноябре 2017 года злоумышленник на почве личных неприязненных отношений решил оговорить родственника своей сожительницы. Он написал заявление в дежурную часть отдела полиции о совершенной краже, обвинив в этом преступлении мужчину. В дальнейшем факт кражи не нашел своего подтверждения.
По факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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