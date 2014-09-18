Владивосток встал

Днем 2 августа в результате ДТП в районе кольца на Инструментальном заводе во Владивостоке образовалась внушительная пробка по направлению в центр города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

"На инструментальном сильная авария, ГАИ перекрыло движение. Все стоит", - сообщают очевидцы(см.фото)

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]