День ВДВ отмечают в Приморье
День ВДВ отмечают в Приморье 2 августа. Праздничные мероприятия проходят по всему краю. Во Владивостоке День воздушно-десантных войск начался с автопробега. Он стартовал на острове Русский, направился в сторону Академгородка и финишировал в парке Победы, где состоялся памятный митинг. А в Уссурийске десантники организовали для горожан военно-спортивный праздник. Бойцы совершили парашютную высадку, показали мастерство владения огнестрельным оружием и провели показательный рукопашный поединок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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