Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:37
  0

День ВДВ отмечают в Приморье

День ВДВ отмечают в Приморье 2 августа. Праздничные мероприятия проходят по всему краю. Во Владивостоке День воздушно-десантных войск начался с автопробега. Он стартовал на острове Русский, направился в сторону Академгородка и финишировал в парке Победы, где состоялся памятный митинг. А в Уссурийске десантники организовали для горожан военно-спортивный праздник. Бойцы совершили парашютную высадку, показали мастерство владения огнестрельным оружием и провели показательный рукопашный поединок.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря