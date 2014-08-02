День ВДВ отмечают в Приморье 2 августа. Праздничные мероприятия проходят по всему краю. Во Владивостоке День воздушно-десантных войск начался с автопробега. Он стартовал на острове Русский, направился в сторону Академгородка и финишировал в парке Победы, где состоялся памятный митинг. А в Уссурийске десантники организовали для горожан военно-спортивный праздник. Бойцы совершили парашютную высадку, показали мастерство владения огнестрельным оружием и провели показательный рукопашный поединок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]