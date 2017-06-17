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Во Владивостоке мужчину на надувном матрасе чуть не унесло в открытое море

Во Владивостоке мужчину на надувном матрасе чуть не унесло в открытое море

Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России спасли мужчину, которого на надувном матрасе унесло в море.

1 августа спасателям поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе бухты Горностай мужчину на надувном матрасе уносит в открытое море. В район бухты незамедлительно выдвинулась группа водолазного подразделения Владивостокского ПСО. Спасатели на катере обследовали почти тысячу кв.м. акватории.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на, ДВРПСО, 52-летнего мужчину на матрасе обнаружили в нескольких километрах от места, где он зашел в воду, его  унесло к другому берегу бухты. Спасатели эвакуировали пострадавшего на берег.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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