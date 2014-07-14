Виталий Веркеенко взлетел на вершину медиарейтинга мэров городов ДВ
Компания «Медиалогия», независимая российская исследовательская компания в области СМИ, подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за июль 2018 года. Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Виталий Веркеенко (Владивосток), Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск) и Юрий Гришан (Магадан). Стоит отметить, что мэр столицы Приморья лидирует с неприличны для своих дальневосточных коллег отрывом, более чем в 6 раз опережая ближайшего конкурента.
Так, о мэре Владивостока СМИ сообщали следующее: «Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил разработать план действий по закрытию мусоросжигательного завода «Спецзавод №1», на дым от которого жители города пожаловались президенту Владимиру Путину. Также Виталий Веркеенко проверил работу городского парка культуры и отдыха имени Лазо. Итогом поездки стало увольнение директора пляжа». Эти события и заявления, по информации «Медиалогии», и сработали на то, чтобы Веркеенко снова занял первую строчку рейтинга — в графе «Перемещение за месяц» представленной таблицы обозначен «нуль».
Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Столица субъекта
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич
глава города
|
Владивосток
|
17 807,0
|
2
|
+2
|
НАДСАДИН Сергей Александрович
|
Южно-Сахалинск
|
2 867,0
|
3
|
+2
|
ГРИШАН Юрий Федорович
глава города
|
Магадан
|
2 235,0
|
4
|
-1
|
СОКОЛОВ Александр Николаевич
|
Хабаровск
|
2 005,2
|
5
|
+1
|
САДОВНИКОВ Дмитрий Дмитриевич
|
Якутск
|
1 832,0
|
6
|
-4
|
КАЛИТА Валентина Сергеевна
|
Благовещенск
|
1 165,0
|
7
|
+1
|
ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич
|
Петропавловск-Камчатский
|
1 152,0
|
8
|
-1
|
КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович
|
Биробиджан
|
406,0
|
9
|
0
|
ДАВИДЕНКО Илья Валентинович
глава города
|
Анадырь
|
42,0
Остальные двое лидеров таблицы были представлены в СМИ следующим образом: «Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил провести проверку по факту законности функционирования Telergam-канала администрации города. Также Сергей Надсадин встретился с представителями городских садоводческих товариществ и владельцами дачных участков. Глава Магадана Юрий Гришан и заместитель мэра Тунхуа Ван Гочан подписали новое соглашение о побратимстве городов. Также Юрий Гришан проверил, как идут ремонты на коммунальных объектах областного центра и сообщил, что котельные Магадана будут под контролем до начала отопительного сезона».
***
Методика:
В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 45 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Период исследования: июль 2018 года.
Данные для рейтинга рассчитаны 01.08.2018.
***
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии».
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
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Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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