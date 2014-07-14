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Виталий Веркеенко взлетел на вершину медиарейтинга мэров городов ДВ

Виталий Веркеенко взлетел на вершину медиарейтинга мэров городов ДВ

Фото: news.rambler.ru

Компания «Медиалогия», независимая российская исследовательская компания в области СМИ, подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за июль 2018 года. Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Виталий Веркеенко (Владивосток), Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск) и Юрий Гришан (Магадан). Стоит отметить, что мэр столицы Приморья лидирует с неприличны для своих дальневосточных коллег отрывом, более чем в 6 раз опережая ближайшего конкурента.

Так, о мэре Владивостока СМИ сообщали следующее: «Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил разработать план действий по закрытию мусоросжигательного завода «Спецзавод №1», на дым от которого жители города пожаловались президенту Владимиру Путину. Также Виталий Веркеенко проверил работу городского парка культуры и отдыха имени Лазо. Итогом поездки стало увольнение директора пляжа». Эти события и заявления, по информации «Медиалогии», и сработали на то, чтобы Веркеенко снова занял первую строчку рейтинга — в графе «Перемещение за месяц» представленной таблицы обозначен «нуль».


Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Столица субъекта

МедиаИндекс

1

0

ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич

глава города

Владивосток

17 807,0

2

+2

НАДСАДИН Сергей Александрович
глава города

Южно-Сахалинск

2 867,0

3

+2

ГРИШАН Юрий Федорович

глава города

Магадан

2 235,0

4

-1

СОКОЛОВ Александр Николаевич
глава города

Хабаровск

2 005,2

5

+1

САДОВНИКОВ Дмитрий Дмитриевич
и. о. главы города

Якутск

1 832,0

6

-4

КАЛИТА Валентина Сергеевна
глава города

Благовещенск

1 165,0

7

+1

ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич
глава города

Петропавловск-Камчатский

1 152,0

8

-1

КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович
глава города

Биробиджан

406,0

9

0

ДАВИДЕНКО Илья Валентинович

глава города

Анадырь

42,0

 

Остальные двое лидеров таблицы были представлены в СМИ следующим образом: «Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил провести проверку по факту законности функционирования Telergam-канала администрации города. Также Сергей Надсадин встретился с представителями городских садоводческих товариществ и владельцами дачных участков. Глава Магадана Юрий Гришан и заместитель мэра Тунхуа Ван Гочан подписали новое соглашение о побратимстве городов. Также Юрий Гришан проверил, как идут ремонты на коммунальных объектах областного центра и сообщил, что котельные Магадана будут под контролем до начала отопительного сезона».

***

Методика:

В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 45 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Период исследования: июль 2018 года.

Данные для рейтинга рассчитаны 01.08.2018.

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Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии».

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

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Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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