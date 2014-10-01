Микрорайон Владивостока останется без холодной воды (список адресов)
9 августа с 9 утра и до 20 часов вечера из-за ремонтных работ будет отключен район Владивостока около церкви на Махалина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
Список адресов:
Славянская, 17 (1/2 дома). частный сектор,
Карла Либкнехта, 37, 38, 40, 10а (тсж)
Братская 34, 36, 38
Тюменская, 2
Махалина, 30 (церковь)
Всеволода Сибирцева, 80б (частный дом), 84а (АЗС).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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