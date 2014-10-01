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Микрорайон Владивостока останется без холодной воды (список адресов)

Микрорайон Владивостока останется без холодной воды (список адресов)
9 августа с 9 утра и до 20 часов вечера из-за ремонтных работ будет отключен район Владивостока около церкви на Махалина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
Список адресов:
 

Славянская, 17 (1/2 дома). частный сектор,

Карла Либкнехта, 37, 38, 40, 10а (тсж)

Братская 34, 36, 38

Тюменская, 2

Махалина, 30 (церковь)

Всеволода Сибирцева, 80б (частный дом), 84а (АЗС).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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