В Приморье утонул гражданин КНДР

Три дня спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России вели поиск мужчины, пропавшего в бухте Находка. По предварительной информации, гражданин КНДР утонул в заливе в районе автовокзала, об этом сообщил его друг, также иностранный гражданин.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО, на лодке «Фаворит-420» спасатели обследовали акваторию мелководной бухты, а также осмотрели береговую линию.

1 августа около полудня тело мужчины было обнаружено в воде, эвакуировано на берег и передано сотрудникам МВД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]