В Приморье утонул гражданин КНДР
Три дня спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России вели поиск мужчины, пропавшего в бухте Находка. По предварительной информации, гражданин КНДР утонул в заливе в районе автовокзала, об этом сообщил его друг, также иностранный гражданин.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО, на лодке «Фаворит-420» спасатели обследовали акваторию мелководной бухты, а также осмотрели береговую линию.
1 августа около полудня тело мужчины было обнаружено в воде, эвакуировано на берег и передано сотрудникам МВД.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.08.2018 Приморские спасатели ищут утонувшего под Находкой иностранца
-
04.08.2016 Во Владивостоке в районе маяка на Эгершельде утонул гражданин КНР
-
27.02.2016 Во Владивостоке гражданин КНР пытался дать взятку сотруднику УФМС
-
25.07.2016 В центре Владивостока мужчина упал с пирса и едва не утонул
-
26.06.2017 В Приморье ищут утонувшего в озере мужчину
-
01.09.2017 На Шаморе во время купания утонул гражданин КНР
Добавить комментарий