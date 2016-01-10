Детские забавы: Взрослые россияне стали чаще покупать леденцы и мармелад
Взрослые граждане России увеличили потребление и покупку леденцов и мармелада. Такие сведения приводятся в исследовании холдинга «Ромир».
Для исследования использовались данные скан-панели домохозяйств. Участники сканировали штрихкоды всех покупок и отправляли в базу данных в онлайн-режиме.
Согласно полученным данным, самой интенсивно развивающейся категорией из всех современных кондитерских изделий стал мармелад. Его продажи с мая 2017 года по май 2018 года выросли на 18%. Чаще всего мармелад покупали в магазинах недалеко от дома, на втором и третьем местах — супермаркеты и гипермаркеты, пишет «РИА Новости».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Известия», при этом продажи выросли не за счет детей, а за счет людей до 32 лет. В целом наиболее активная категория покупателей для данного сегмента рынка — это возрастная категория от 30 до 40 лет. При этом покупки делаются в основном не для детей, а для собственного удовольствия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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