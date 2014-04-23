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На комбинате «Бор» рабочий попал под погрузчик

На комбинате «Бор» рабочий попал под погрузчик

Фото: Eastrussia

В Дальнегорске окончено судебное слушание по делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, являясь механизатором комплексной бригады ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор», фигурант нарушил требования охраны труда при производстве своих работ, в результате чего его коллега получил травмы.

Так, в феврале 2017г., находясь на рабочем месте и управляя автопогрузчиком марки «Тойота», он совершил наезд на кладовщика, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, суд приговорил его за содеянное к 180 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 100 тыс. рублей.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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