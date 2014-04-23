На комбинате «Бор» рабочий попал под погрузчик
В Дальнегорске окончено судебное слушание по делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, являясь механизатором комплексной бригады ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор», фигурант нарушил требования охраны труда при производстве своих работ, в результате чего его коллега получил травмы.
Так, в феврале 2017г., находясь на рабочем месте и управляя автопогрузчиком марки «Тойота», он совершил наезд на кладовщика, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, суд приговорил его за содеянное к 180 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 100 тыс. рублей.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.12.2016 Житель Уссурийска поджег товарища из-за ревности
-
27.01.2017 Случайный прохожий стал жертвой мстителя с ножом в Артеме
-
22.08.2016 Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о покушении на убийство
-
30.03.2016 В Уссурийске пойдет под суд бывший сотрудник ГУФСИН
-
14.12.2016 Житель Уссурийска получил срок в колонии строгого режима за избиение молодого человека
-
23.04.2014 В Михайловском районе окончено судебное слушание по делу о «смертельном ДТП»
Добавить комментарий