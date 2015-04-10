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Бригада скорой медицинской помощи теперь дежурит на Шаморе

Бригада скорой медицинской помощи теперь дежурит на Шаморе

Один из популярных приморских пляжей – Шамора – теперь под присмотром врачей. Со 2 августа здесь возле стационарного пункта ДПС работает трассовый пункт службы скорой медицинской помощи.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте здравоохранения, решение о выставлении такой бригады принято по итогам мониторинга обращений отдыхающих.

«С данного побережья в последние дни увеличилось количество обращений от отдыхающих. Люди вызывают неотложку в связи с тепловыми ударами, перегревами и повышением давления, а также в связи с обострениями хронических заболеваний в результате активного отдыха», – сказал главный врач СМП Владивостока Дмитрий Чурилов.

На «скорой» в свою очередь подчеркнули, что в приоритете врачей – оказание экстренной помощи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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