Анонс на 3 августа

3 августа во Владивостоке с 8.00 до 19.00 на центральной площади пройдет общегородская продовольственная ярмарка.

3 августа во Владивостоке в 12.00 на железнодорожной станции Угольная (в районе дома Путятинская, 99) состоится торжественное открытие памятника железнодорожникам.

3 августа г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». Товарищеский матч. ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Начало в 19.30.

3 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (около фонтана). Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес». Начало в 18.00-19.00.

3-5 августа г. Находка, с/к «Портовик» (ул. Красноармейская, 7). Международный лично-командный турнир по фехтованию с участием спортсменов Дальнего Востока России и Китая (рапира, шпага, сабля). Открытие 3 августа в 13.00.

3-6 августа г. Находка. Краевые соревнования по спортивному туризму, дистанция пешеходная.

3 августа — Международный день пива.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]