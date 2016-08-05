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"Дальзаводскую" больницу возглавит известный приморский политик

Новые руководители появятся в ближайшее время в трех лечебных учреждениях Приморья – Владивостокской клинической больнице №4, Лесозаводской центральной городской больнице и Надеждинской центральной районной больнице. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на primorsky.ru.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, победители определены по итогам подведения конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона.

Известно, что в конкурсе на замещение вакантной должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» победителем признан Алексей Прушинский, который ранее работал заместителем главного врача детской краевой больницы №1.

Победителем конкурса на замещение должности главного врача Лесозаводской горбольницы стал Дмитрий Лепилин, за плечами которого руководство МСЧ поликлиники УФСБ России по Приморскому краю.

Владивостокскую клиническую больницу №4, известную как «дальзаводская», будет возглавлять Елена Новицкая. С 2012 по 2017 годы Елена Валерьевна была председателем Думы г.Владивосток. До этого, она с 2005 года работала главным врачом КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом   № 3».

Отметим, что все назначаемые главврачи окончили в свое время Владивостокский государственный медицинский институт, ныне Тихоокеанский государственный медицинский университет.

«Конкурс состоялся, победители определены. Как только будет подписан приказ о назначении их руководителями краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения – они смогут приступить к своим обязанностям», – сообщили в ведомстве.

Председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что с 2016 года руководители медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Лориста / Сегодня, 18:27
    № 1  
     

    Больницу смертников - возглавит самый неоднозначный депутат думы Владивостока.

    При ней еще когда она рулила роддомом много слухов ходило разнообразнейших, и про нехорошие дела, так когда Новицкая возглавляла КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» при родах скончался младенец. По словам пациентки роддома, в момент, когда у нее начались роды, в конференц-зале медучреждения проходило торжественное празднование Дня медицинского работника. Весь персонал роддома находился на мероприятии. Как сообщает пациентка, потерявшая ребенка, ей длительное время не оказывали помощь. Процесс родов был затянут, в результате чего ребенок скончался еще до момента рождения.

    Пруфф: https://www.newsvl.ru/vlad/2012/06/18/100642/#ixzz5N0UriaTg

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