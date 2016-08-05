"Дальзаводскую" больницу возглавит известный приморский политик

Новые руководители появятся в ближайшее время в трех лечебных учреждениях Приморья – Владивостокской клинической больнице №4, Лесозаводской центральной городской больнице и Надеждинской центральной районной больнице. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на primorsky.ru.



Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, победители определены по итогам подведения конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона.

Известно, что в конкурсе на замещение вакантной должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» победителем признан Алексей Прушинский, который ранее работал заместителем главного врача детской краевой больницы №1.

Победителем конкурса на замещение должности главного врача Лесозаводской горбольницы стал Дмитрий Лепилин, за плечами которого руководство МСЧ поликлиники УФСБ России по Приморскому краю.

Владивостокскую клиническую больницу №4, известную как «дальзаводская», будет возглавлять Елена Новицкая. С 2012 по 2017 годы Елена Валерьевна была председателем Думы г.Владивосток. До этого, она с 2005 года работала главным врачом КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3».



Отметим, что все назначаемые главврачи окончили в свое время Владивостокский государственный медицинский институт, ныне Тихоокеанский государственный медицинский университет.

«Конкурс состоялся, победители определены. Как только будет подписан приказ о назначении их руководителями краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения – они смогут приступить к своим обязанностям», – сообщили в ведомстве.

Председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что с 2016 года руководители медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]