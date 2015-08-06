Фельдшером и новой машиной пополнилось подразделение скорой помощи в Пограничном районе. Качества молодого специалиста успели оценить десятки пациентов. А журналисты как следует разглядели электронную начинку отечественного реанимобиля.

Антон Плетюшкин в Пограничном всего неделю. Но статистика — 36 выездов за три дежурства — о многом говорит.

Антон Плетюшкин, фельдшер отделения скорой помощи Пограничной ЦРБ: «Были трудные случаи, но мы все сделали правильно — спасли человека. В летнее время больше к детям. Знаний? Ну, как? Меня тут учат, наставляют, помогают, а так базовые знания есть».

Как раз из наставников — бригада многоопытных. Михаил Ахмедов и Валерий Деркач отправляются на выезд. В дальней деревне парализовало еще молодую женщину. Скорей всего, придется госпитализировать.

Лето. Случается всякое: от банальной острой респираторной инфекции до укуса змеи и травм при купании. Выезжать приходится по 18—20 раз в сутки. Так что молодого специалиста и учить особенно не пришлось — столько практики! Больше времени уходит на знакомство с начинкой новенького реанимобиля.

«Соболь» пусть и не велик, но спасительными технологиями обеспечен на все 100 %. Потому так важно знать весь арсенал, напутствует коллегу старший фельдшер отделения скорой помощи Инна Разувальская.

Инна Разувальская, старший фельдшер Пограничной ЦРБ отделения скорой помощи: «Мне кажется, медицина — одна из самых сложных специальностей, но я не жалею, и трудности закаляют. Потому что осознаешь, что это действительно мое и хочется быть здесь».

Сам Антон Плетюшкин из местных. Большой плюс, когда есть еще и поддержка родных. К тому же думает молодой специалист и об участии в программе «Сельский фельдшер». А коллектив пограничной скорой положительному решению будет рад.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]