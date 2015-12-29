Правительство ограничило экспорт главного символа России
С 1 января по 30 июня 2019 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз из России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), березовых бревен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение по связям с общественностью ДВТУ.
Квоты вводятся при экспорте бревен из березы (Betula spp.) диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м (код 4403 95 000 1 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) в размере 567 тысяч кубометров.
Данная норма предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2018 года № 836. Документ также определяет правила распределения квот между участниками внешнеэкономической деятельности на экспорт березовых бревен.
Согласно правилам, квоты распределяются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с утвержденной им методикой расчета квот между участниками внешнеэкономической деятельности, вывозившими бревна из березы в соответствии с таможенной процедурой экспорта с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года, на основании данных таможенной статистики, представляемых ФТС России.
Использование квоты осуществляется на основании разовой лицензии, выдаваемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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