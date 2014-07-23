И пельмень слепить, и селфи сделать. Сегодня корейские дети, которые изучают русский язык в летней школе для иностранцев на острове Русский, учились лепить пельмени. Это лишь одно из многочисленных мероприятий, которое должно помочь им узнать лучше не только язык, но и русскую культуры.

Пельмени — без преувеличения, древнее блюдо, корни которого уходят как раз в Азию. У корейцев есть аналог — блюдо, название которого для русского уха не благозвучно. Впрочем, история пельменей этих ребят не сильно интересует, для них главное — успеть не только слепить, но и «запостить».

Чён Ён Сом, студентка летней школы для иностранцев: «Ой, это так интересно! Мы все снимаем и выкладываем в инстаграм и фейсбук, чтобы наши друзья, которые остались в Корее, видели, как нам здесь весело!»

Эти подростки — слушатели летней школы русского языка для иностранцев. У себя в Корее великий и могучий они учили два года. Теперь во Владивостоке они познают не только грамматику и лексику, но и русскую культуру.

Искусству лепки пельменей их обучает профессиональный технолог Олеся Молдина. Она проводила подобные занятия с гостями едва ли не со всего мира.

Олеся Молдина, заведующая производством комбината общественного питания: «Дети 14—15 лет балуются, постарше которые — уже стараются, но вообще все детки молодцы, стараются, лепят».

Больше всех стараются мальчики. Потому что подходят к заданию по-мужски, исключительно с практической стороны.

И Ки Сон, студент летней школы для иностранцев: «Мы стараемся, потому что нам же это все потом есть. Хочется, чтобы было вкусно».

Общими усилиями получилось больше ста пельменей. Никакой заморозки. Сразу в кипяток — и затем на стол. После дегустации вердикт единогласный.

- Вкусно!





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]