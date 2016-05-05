«Русфонд» совместно с ГТРК «Владивосток» объявляет экстренный сбор средств — необходима помощь воспитаннику детского дома. Мальчик попал в беду — у него серьезный перелом позвоночника. Но шанс есть. Он начал проходит реабилитацию, и на это очень нужны деньги. Помочь можно, отправив сообщение со словом «Дети» на номер 5542, его стоимость 75 рублей.

Он уже умеет сидеть, держать кружку и понемногу, но сам передвигается на коляске. Всё это заслуга неравнодушных телезрителей, которые помогли собрать деньги на лечение. Еще полгода назад, в январе, Алексей не мог управлять руками, всё время лежал и казалось, что шанса нет. Популярная игра — прыжок с тарзанки — стала для подростка роковой. Перелом позвоночника парализовал ноги. Осложнения, пролежни, воспаления и перенесенный туберкулез. С помощью приморцев сотрудники «Русфонда» собрали средства, и Алексей начал лечиться.

Татьяна Кантур, руководитель центра восстановительной медицины и реабилитации медицинского центра ДВФУ: «Длительное время с ним не занимались, он не получал должного реабилитационного лечения, и сейчас вся наша программа реабилитации нацелена на то, чтобы максимально его мобилизовать и научить каким-то самостоятельным навыкам, чтоб он был более независим от окружающих и сопровождающих».

А окружающих немного. Алексей круглый сирота, воспитанник коррекционной школы-интерната в Находке. После трагедии рядом с ним только воспитатель Елена Михалёва. Она ухаживает за мальчиком 24 часа в сутки: возит на процедуры, учит математике и всячески поддерживает. Несмотря на боль, каждый день Алексей тренируется не зря — он уже может сидеть, смущенно улыбаясь, рассказывает о любимой процедуре — магнитотерапии.

- Ну, просто тепло. Убирает боль.

Врачи занимаются с Алексеем меньше двух недель и уже говорят о первом прогрессе. Только одно но. Реабилитация дорогая, полис обязательного медстрахования не покрывает всех расходов, а денег у школы-интерната на лечение своего воспитанника нет. Но мальчишке никак нельзя бросать процедуры — у него впереди вся жизнь. И она может быть здоровой.

Елена Михалёва, воспитатель КГОБУ «Коррекционная школа-интернат для детей-сирот г. Находки»: «Потихонечку я его везла и мы немножко тренировались. А оттуда уже, после тренировок, после всех занятий он самостоятельно крутил колеса и ехал, я только немножко направляла».

«Русфонд» объявляет экстренный сбор средств. Достаточно отправить сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Его стоимость 75 рублей. Помочь Алеше Стуклову может каждый!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]