Предчрезвычайную ситуацию объявили власти села Безверхово из-за мусора. Там помойки за несколько дней разрастаются до огромных размеров, однако вывозить мусор никто не спешит. Местные жители и туристы буквально задыхаются в зловонии. Когда же в Безверхово закончится «мусорный плен»?

Мусорные баки скрылись за горами отходов. Пакеты с твердо-бытовыми сюда приносят каждые несколько минут. И такая ситуация во всём селе Безверхово. Жаркая погода, которая установилась на побережье, только усугубляет проблему.

Елена Щербина, житель с. Безверхово: «Вонь невероятная, я живу на Советской, там такая же свалка, даже чуть больше, и она вчера ночью загорелась! Мы пожарных вызывали. Там искры такие! А у людей рядом машины стоят».

Ситуация повторяется каждое лето, говорят местные жители. Уборочные машины приезжают по такому же расписанию, как и зимой. Однако из-за наплыва туристов мусора в селе становится в несколько раз больше. Местная администрация разводит руками — бюджет на мусороуборочную технику утверждает дума Хасанского района.

Надежда Вишнякова, председатель муниципального комитета администрации Безверховского сельского поселения: «Если зимой нам 8—9 рейсов хватит, то летом не меньше 45 рейсов на два месяца. Весной мы ездили комитетом, активистами, администрацией на думу района и просили пересмотреть бюджет. Но никто не знает, никто не видит, вот теперь мы задыхаемся».

Тем временем власти района заняты тем, что выясняют причины мусорного наводнения в Безверхово.

Виталий Алексенко, начальник отдела жизнеобеспечения администрации Хасанского района: «В настоящее время, чтобы разобраться с этой ситуацией, проинформированы власти краевые, проинформированы органы, которые занимаются проверками всех этих мероприятий, — это и прокуратура и следственный органы, чтобы установить причину».

Август — самый жаркий период приморского лета. Безверхово ожидает очередной туристический бум. И если власти не найдут причину и не решат проблему, еще месяц жители села будут задыхаться от мусорных гор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]