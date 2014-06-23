Рублю предрекли обвал из-за США
Курс доллара может взлететь как минимум до 73 рублей в случае введения Соединенными Штатами санкций против российского госдолга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет Citigroup.
Как говорится в исследовании, на такой шаг Вашингтон может пойти в случае «худшего сценария», при котором иностранцам, в частности, запретят покупать облигации федерального займа (ОФЗ). Отмечается, что доходность десятилетних бумаг в случае выхода нерезидентов из ОФЗ может вырасти с 7,76 до 8,61 процента уже к концу года.
В этом случае курс рубля рухнет на 15 процентов — до 73 рублей за доллар. При этом введение санкций лишь в отношении новых выпусков облигаций приведет к ослаблению рубля примерно на 5 процентов — до 65-66 рублей за доллар, указывают аналитики.
«Хотя никаких санкций со стороны Конгресса США пока не ожидается из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут реализованы позже, остаются. Дополнительные оттоки капитала, вызванные этим событием, могут в конечном счете ослабить рубль», — говорится в отчете Citigroup.
Источник: ЛЕНТА.ru [ www.lenta.ru ]
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