Ранее судимые подростки угнали автомобиль у приморца

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление местного жителя о том, что в ночное время с придомовой территории на улице Постышева злоумышленники угнали его автомобиль Тойота Марк2. Причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Ориентировка на похищенное транспортное средство была передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе села Владимиро - Александровское инспекторы патрульно-постовой службы задержали автомобиль, похожий по приметам, указанным в ориентировке. В салоне автомобиля находились двое 17-летних жителей Находки. Подозреваемых в автоугоне доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Установлено, что злоумышленники уже были ранее судимы за имущественные преступления.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]