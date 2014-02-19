Во Франции запретили комаров

Власти французской коммуны Бриоле ввели запрет на комаров, на засилье которых начали жаловаться местные жители после вышедшей недавно из берегов местной реки Сарта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Как сообщает France Info, градоначальник Андрэ Маршан отреагировал на жалобы специальным указом, запрещающий этих кровососущих насекомых.

«Многие жителей останавливали меня, поэтому советник посоветовал мне издать указ против комаров. Таким юмористическим образом я дал местным жителям понять, что я ничего не могу сделать. Большинство из них сочли это забавным», — иронично объяснил он.

Кроме того, Маршан принял и более практические меры и распорядился установить ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада. Поскольку мэрия не может обеспечить каждый дом в коммуне такой ловушкой, остальным жителям советовали их приобрести самостоятельно.

Комары докучают и жителям Приморья. Чаще всего этих насекомых обычно можно встретить у водоемов и в сырых тенистых местах в теплое время года. Пока власти края не запрещали этих насекомых — видимо, приморцы терпеливы и сами борются с этими насекомыми.

Отметим, комары являются переносчиками опасных заболеваний: малярии, жёлтой лихорадки, денге и некоторых энцефалитов. Из этих болезней одна только малярия является причиной смерти около двух миллионов человек ежегодно, сообщает Википедия. Кроме того, их укусы могут вызывать зуд и аллергическую реакцию, обозначаемую в медицинской документации как реакция на укус насекомого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]