В Приморье служебная собака Дана нашла грабителей
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило заявление 48-летнего жителя Спасска-Дальнего. Заявитель рассказал, что в районе гаражного кооператива ему причинили телесные повреждения и похитили мобильный телефон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что злоумышленник избил заявителя, отобрал телефон и скрылся.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошли инспектор-кинолог Антон Лысак со служебной собакой по кличке Дана.
Немецкая овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и довела полицейских до двери квартиры дома на улице Пушкинской. В квартире находились несколько граждан, у одного из которых был обнаружен похищенный телефон.
38-летний ранее судимый житель села Спасское задержан. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
Дознавателем отдела МВД России «Спасский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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