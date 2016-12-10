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В Приморье нашли пропавшего грибника

В Приморье нашли пропавшего грибника

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

2 августа к спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1968 года рождения отправился за грибами в лесной массив в районе села Зеленовка Спасского муниципального района и не вернулся.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.

В 12.30 спасатели отправились на поиски пропавшего грибника.

В 15.30 в ходе проводимых поисков спасатели обнаружили потерявшегося. Состояние мужчины удовлетворительное. Медицинская помощь гражданину не понадобилась.

Силы и средства: 10 человек и 4 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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