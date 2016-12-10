В Приморье нашли пропавшего грибника
2 августа к спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1968 года рождения отправился за грибами в лесной массив в районе села Зеленовка Спасского муниципального района и не вернулся.
Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.
В 12.30 спасатели отправились на поиски пропавшего грибника.
В 15.30 в ходе проводимых поисков спасатели обнаружили потерявшегося. Состояние мужчины удовлетворительное. Медицинская помощь гражданину не понадобилась.
Силы и средства: 10 человек и 4 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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