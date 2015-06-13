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В дорожной аварии во Владивостоке пострадали три туриста из Китая

В дорожной аварии во Владивостоке пострадали три туриста из Китая

Фото: vlnews.ru

Автомобиль Vitz ехал от кинотеатра "Океан" в сторону Эгершельда.  в районе Набережной, 16 малолитражка остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить туристов пересекающих дорогу. По предварительной информации , в заднюю часть Vitz врезался Prius. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews.ru, от удара Vitz отбросило на толпу пешеходов.

В результате ДТП пострадали три туриста из КНР. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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