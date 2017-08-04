Грузовые поезда становятся популярным транспортом у приморцев
В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Угольная поступило сообщение от машиниста грузового поезда, о том, что двое подростков едут на подножке вагона.
Незамедлительно на место выехали транспортные полицейские. Подростки пояснили им, что шли к озеру вдоль железной дороги, проверив рыболовные снасти, поставленные ранее, решили вернуться обратно. Мальчишки увидели грузовой поезд, который двигался на малой скорости, и запрыгнули на подножку вагона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
Инспекторами по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Угольная с детьми и их законными представителями были проведены беседы профилактического характера.
В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Информация о данном факте направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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