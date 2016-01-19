Восемь лет колонии получила международная наркодилерша из Владивостока за контрабанду 15,5 кг наркотиков

К восьми годам лишения свободы приговорил суд жительницу Владивостока за контрабанду и покушение на сбыт наркотических средств.

У нее изъяли более 15,5 кг синтетических наркотиков. Действовала преступница в составе группы российских и китайских граждан по предварительному сговору. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяну Шичанину.

Выявили канал поставки наркотиков на территорию Приморского края сотрудники Дальневосточной оперативной таможни

и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в 2017 году.

Оперативники ДВОТ установили, что женщина согласилась на соучастие в преступлении, чтобы заработать. Ее роль заключалась в переводе в Китай денег на приобретение наркотиков, получении товара на российской территории от китайских граждан, фасовке и реализации.

Преступница получила две партии синтетических наркотиков весом 10,34 кг и 5,31 кг. Однако сбыть зелье ей помешали таможенники и полицейские. Запрещенный товар был изъят, а его хранительница заключена под стражу.

В отношении нее было возбуждено два уголовных дела – за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере

группой лиц по предварительному сговору, а также за хранение и приготовление наркотиков к сбыту.

В ходе следствия обвиняемая созналась в соучастии в преступлении и дала признательные показания.

Суд признал женщину виновной в совершении особо тяжких преступлений. Приговор суда вступил в законную силу. Отбывать наказание жительница Владивостока будет в исправительной колонии общего режима.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]