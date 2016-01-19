Восемь лет колонии получила международная наркодилерша из Владивостока за контрабанду 15,5 кг наркотиков
К восьми годам лишения свободы приговорил суд жительницу Владивостока за контрабанду и покушение на сбыт наркотических средств.
У нее изъяли более 15,5 кг синтетических наркотиков. Действовала преступница в составе группы российских и китайских граждан по предварительному сговору. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяну Шичанину.
Выявили канал поставки наркотиков на территорию Приморского края сотрудники Дальневосточной оперативной таможни
и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в 2017 году.
Оперативники ДВОТ установили, что женщина согласилась на соучастие в преступлении, чтобы заработать. Ее роль заключалась в переводе в Китай денег на приобретение наркотиков, получении товара на российской территории от китайских граждан, фасовке и реализации.
Преступница получила две партии синтетических наркотиков весом 10,34 кг и 5,31 кг. Однако сбыть зелье ей помешали таможенники и полицейские. Запрещенный товар был изъят, а его хранительница заключена под стражу.
В отношении нее было возбуждено два уголовных дела – за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере
группой лиц по предварительному сговору, а также за хранение и приготовление наркотиков к сбыту.
В ходе следствия обвиняемая созналась в соучастии в преступлении и дала признательные показания.
Суд признал женщину виновной в совершении особо тяжких преступлений. Приговор суда вступил в законную силу. Отбывать наказание жительница Владивостока будет в исправительной колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.10.2017 Более 15 кг китайских наркотиков изъяли у жительницы Владивостока
-
29.06.2017 В Приморье полиция задержала «наркокладовщика»
-
31.03.2017 Двое иностранцев будут отбывать крупные сроки лишения свободы за контрабанду синтетических наркотиков
-
06.03.2017 Оперативники ДВОТ перекрыли канал контрабанды наркотиков из Китая
-
23.12.2016 В Приморье вынесен приговор по делу о контрабанде более 18 кг синтетических наркотиков
-
19.01.2016 Житель Новосибирска осужден во Владивостоке на 15 лет за сбыт синтетических наркотиков
Добавить комментарий