«Горячие» девушки устроили массовую драку в центре Владивостока

В ночь на 2 августа в центре Владивостока произошла массовая драка.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @avtopatrul_info, в районе дома №10 по улице Фонтанная между собой что-то (или кого-то) не поделили, предположительно, нетрезвые девушки.

В результате завязалась потасовка, дерущихся пришлось разнимать молодым людям и подоспевшим полицейским.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]