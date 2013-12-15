«Горячие» девушки устроили массовую драку в центре Владивостока
В ночь на 2 августа в центре Владивостока произошла массовая драка.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @avtopatrul_info, в районе дома №10 по улице Фонтанная между собой что-то (или кого-то) не поделили, предположительно, нетрезвые девушки.
В результате завязалась потасовка, дерущихся пришлось разнимать молодым людям и подоспевшим полицейским.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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