Еще шесть пляжей проходят приемку в Приморье

В Приморском крае продолжается работа по освидетельствованию мест отдыха у воды. В данный момент проверку на соответствие всем нормам и требованиям прошли 72 пляжные территории, еще шесть устраняют замечания проверяющих служб и в ближайшее время должны пополнить список принятых. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказал директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, пляжные территории региона традиционно пользуются большой популярностью не только среди жителей края, но и среди гостей из Сибири и Дальнего Востока – только в прошлом году на пляжах края отдохнули более 2,5 миллионов человек. Наиболее востребованными остаются места отдыха на южном побережье края – в Находкинском городском округе и Хасанском районе. Также популярны пляжи во Владивостоке, Ханкайском и Партизанском районах.

«В целом сегодня по краю проверку прошли 78 пляжных территорий, 72 из них были приняты. Ожидаем, что остальные шесть также будут приняты после устранения полученных замечаний», – сообщил глава департамента.

Отметим, что одно из основных требований, предъявляемых к собственникам и арендаторам пляжей, – соответствие нормам безопасности. По словам руководителя государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю (ГИМС) Леонида Маковецкого, это условие принципиально важно, поскольку количество отдыхающих на пляжах с каждым годом заметно увеличивается – должны быть созданы все необходимые условия для того, чтобы специалисты могли обеспечить безопасность туристов и в случае необходимости своевременно оказать помощь.

Представитель ГИМС подчеркнул, что ежегодно во время высокого сезона в местах отдыха происходят несчастные случаи, в том числе с участием детей. Чаще всего фиксируются они в местах, не предназначенных для отдыха, – необорудованных пляжах и искусственных водоемах.

Вместе с тем, отмечено, что правила безопасности во время нахождения на пляже должны соблюдать и сами отдыхающие. Прежде всего, следует воздержаться от употребления спиртных напитков и скоропортящихся продуктов, позаботиться о запасе питьевой воды, а также следить за временем нахождения под прямыми солнечными лучами.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]