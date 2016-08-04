Роспотребнадзор выпустил предостережение о купании на Шаморе
В Приморье в разгаре купальный сезон. Жители и гости края устремились на пляжи, где проводят по многу часов под ярким солнцем. Естественно, каждый желает охладиться в морской воде или в любом другом водоеме. Чтобы держать под контролем соответствие воды нормам, специалисты с мая по октябрь каждый год проводят мониторинг в водоемах края.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Анны Спорник, в этом сезоне уже отобрана 191 проба по санитарно- химическим и 341 по микробиологическим показателям.
«Сейчас отмечается несоответствие качества воды в бухте Лазурная, которая является излюбленным местом отдыха, а также в бухте Щитовая и в акватории в районе станции Седанка», – отметила представитель ведомства. Купаться в таких местах небезопасно из-за угрозы заражения различными заболеваниями, в том числе инфекционными.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.06.2018 Роспотребнадзор предупредил, где во Владивостоке купаться можно, а где нельзя
-
16.06.2018 Инициативные горожане добились "разрешения" купаться на Шаморе
-
23.05.2018 На самом популярном пляже Владивостока запрещено купаться
-
23.08.2017 Названы 4 неблагоприятных для купания места в Уссурийском заливе (карта)
-
28.07.2017 Роспотребнадзор назвал приморские водоемы, непригодные для купания
-
04.08.2016 Роспотребнадзор не рекомендует купаться в бухтах Лазурная, Кетовая и Три Поросёнка
Добавить комментарий