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Роспотребнадзор выпустил предостережение о купании на Шаморе

Роспотребнадзор выпустил предостережение о купании на Шаморе

В Приморье в разгаре купальный сезон. Жители и гости края устремились на пляжи, где проводят по многу часов под ярким солнцем. Естественно, каждый желает охладиться в морской воде или в любом другом водоеме. Чтобы держать под контролем соответствие воды нормам, специалисты с мая по октябрь каждый год проводят мониторинг в водоемах края.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Анны Спорник, в этом сезоне уже отобрана 191 проба по санитарно- химическим и 341 по микробиологическим показателям.

«Сейчас отмечается несоответствие качества воды в бухте Лазурная, которая является излюбленным местом отдыха, а также в бухте Щитовая и в акватории в районе станции Седанка», – отметила представитель ведомства. Купаться в таких местах небезопасно из-за угрозы заражения различными заболеваниями, в том числе инфекционными.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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