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3 города и 9 районов попадут под самый мощный удар стихии (карта погоды)

3 города и 9 районов попадут под самый мощный удар стихии (карта погоды)

Днем 4 августа в центральных районах Приморья: Кировский, Спасский, Анучинский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский, а также в Лесозаводском Арсеньевском, Дальнегорском городских округах ожидается интенсивные осадки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

В этих районах пройдут очень сильные дожди, временами тропические ливни и грозы с количеством осадков 40-100 мм и более за 12 часов и менее. Местами возможны шквалы. Самый сильный дождь с 10 до 15 часов 4 августа.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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