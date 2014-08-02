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Анонс на 4 августа

4 августа во Владивостоке с 9.00 до 17.00 на центральной площади будет проходить продовольственная ярмарка.

4 августа в честь 80-летия Хасанских событий в поселке Посьет состоится митинг и парадное прохождение военнослужащих, праздничный концерт, прозвучит салют Победы. В этот же день во Владивостоке на территории Минного городка пройдет военно-историческая реконструкция Хасанских боев с участием военной техники. Начало мероприятия – в 12.00.

4 августа г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». Товарищеский матч. ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Начало в 17.00.

4 августа г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток – ФК «Балтика» Калининград. 4-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19. Начало в 17.00.

4 августа г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Пятый этап Чемпионата и первенства г. Владивостока по картингу. Начало в 12.00.

4-5 августа г. Владивосток, УТБ Седанка, стадион «Юность». Первенство г. Владивостока по футболу среди взрослых команд.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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