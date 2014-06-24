"Предприниматели" обманывают тысячи автомобилистов на 1-ом пляже Шаморы
Прокуратура Советского района Владивостока и полицейские проверили пляжи Шаморы (бухта Лазурная), которые горожане и приезжие делят на так называемые 1-, 2- и 3-й пляжи.
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали незаконное взимание платы за парковку на территории одного из пляжей этого популярного места отдыха жителей и гостей Владивостока. На «предпринимателей» составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
«Обоснованно взимается плата за парковку на территории второго и третьего пляжах Шаморы. В отношении остальных недобросовестных «предпринимателей» возбуждены административные дела», – сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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